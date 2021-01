WhatsApp, come ascoltare audio senza visualizzare: arriva il trucco (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da oggi con un semplice trucco sarà possibile ascoltare audio su WhatsApp senza visualizzare, andiamo a scoprire come fare. Sono oramai tantissimi i sondaggi in cui gli utenti di WhatsApp affermano che preferiscono mandare note audio, piuttosto che scrivere. Infatti inviare un audio non solo è più facile, ma è anche soprattutto più comodo e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da oggi con un semplicesarà possibilesu, andiamo a scoprirefare. Sono oramai tantissimi i sondaggi in cui gli utenti diaffermano che preferiscono mandare note, piuttosto che scrivere. Infatti inviare unnon solo è più facile, ma è anche soprattutto più comodo e L'articolo proviene da Inews.it.

fendente1 : RT @reteanimalista: Sono BELLISSIMI! Rocco & Emily ?? Lui 8 kg, lei piccolissima 5 kg. Vedi lui come si fa avanti, mentre lei è più timida?… - Emrys77 : RT @vicevongola: 'Gli aggiornamenti di Whatsapp dal prossimo 8 febbraio sono poco chiari e intelligibili e devono essere valutati attentame… - PonytaEle : RT @vicevongola: 'Gli aggiornamenti di Whatsapp dal prossimo 8 febbraio sono poco chiari e intelligibili e devono essere valutati attentame… - Caterina_SS : RT @reteanimalista: Sono BELLISSIMI! Rocco & Emily ?? Lui 8 kg, lei piccolissima 5 kg. Vedi lui come si fa avanti, mentre lei è più timida?… - Mariagr89063037 : @cmdotcom Per chiarezza il WhatsApp mandato dalla Ministra De Micheli, non riguardava l'esame ma le pratiche burocr… -