Traffico Roma del 15-01-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare code per incidente lungo la carreggiata interna tra la Nomentana e la A24 si sta in coda anche in carreggiata esterna matra la via del mare e la Laurentina proseguono i lavori sul viadotto della Magliana si viaggia su carreggiata ridotta all’altezza di via del Cappellaccio con inevitabili code nelle due direzioni sempre per lavori allenamenti su via della Pisana dal raccordo il vialone di Somaini verso il centro e tra via di Brava ed il vialone di Somaini in direzione del raccordo a Primavalle riaperta via Pasquale II precedentemente chiusa Piazza Clemente XI in via Pietro Bembo a causa di un veicolo che aveva preso fuoco che spostiamo su via del Foro Italico Ci sono code tra la galleria Giovanni XXIII e viale Tor di Quinto in direzione della Salaria e per un ...