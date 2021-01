Sanasi Sy | pronto per la Serie A | il talento dell’Amiens piace molto a Ranieri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Chi èSy? Una domanda con una rispostasemplice, a darla è proprio Claudio. L’allenatore della Sampdoria lo vede come un giovaneche può fare bene inA. Una freccia per la fascia di sinistra. Un giocatore che può dare il cambio ad Augello (che sta facendo un ottimo campionato).Sy è un classe 1999 nato a Parigi ed è di proprietà. Ha già esordito in Ligue 1 dimostrando di avere buone doti difensive. La sua “prima volta” è arrivata il 27 gennaio del 2019 contro il Lione (partita persa dall’Amiens per 0-1). Oggi il 21enne è ancora nella squadra francese, ma in Ligue 2. Il laterale sinistro ha anche fatto un’esperienza in Belgio al Tubize, dove ha ottenuto 9 presenze. Adesso Claudioe Carlo ...