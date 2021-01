Rischio di morte più elevato nelle terapie intensive sotto pressione (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - I pazienti Covid-19 ammessi nei reparti di terapia intensiva in sofferenza hanno una probabilità di decesso più elevata del 19 per cento. Questo è quanto emerge da uno studio, pubblicato sul server di prestampa medRxiv, condotto dai ricercatori dell'University College di Londra (UCL), che hanno analizzato i dati dei pazienti ricoverati nel Regno Unito e i tassi di mortalità dei soggetti ricoverati in terapia intensiva in relazione ai letti occupati e alla disponibilità nei reparti più in sofferenza. "Il numero di casi in Inghilterra ora supera i 3 milioni di positivi - afferma Bilal Mateen dell'UCL - con più di 3.500 pazienti che necessitano ventilazione, mentre gli ospedali di tutto il paese stanno raggiungendo il limite". Il team ha analizzato i dati di 4.032 pazienti positivi ammessi alle unità di terapia intensiva (ICU) del servizio sanitario nazionale inglese (NHS) tra il ... Leggi su agi (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - I pazienti Covid-19 ammessi nei reparti di terapia intensiva in sofferenza hanno una probabilità di decesso più elevata del 19 per cento. Questo è quanto emerge da uno studio, pubblicato sul server di prestampa medRxiv, condotto dai ricercatori dell'University College di Londra (UCL), che hanno analizzato i dati dei pazienti ricoverati nel Regno Unito e i tassi di mortalità dei soggetti ricoverati in terapia intensiva in relazione ai letti occupati e alla disponibilità nei reparti più in sofferenza. "Il numero di casi in Inghilterra ora supera i 3 milioni di positivi - afferma Bilal Mateen dell'UCL - con più di 3.500 pazienti che necessitano ventilazione, mentre gli ospedali di tutto il paese stanno raggiungendo il limite". Il team ha analizzato i dati di 4.032 pazienti positivi ammessi alle unità di terapia intensiva (ICU) del servizio sanitario nazionale inglese (NHS) tra il ...

Manila (Agenzia Fides) - E' compito del governo a mettere a disposizione di tutti i cittadini la vaccinazione anti-Covid-19 e distribuirla senza preferenze, ma anche scegliere un vaccino realizzato se ...

