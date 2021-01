PSG | Pochettino positivo al Covid Il comunicato

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain, l’argentino Mauricio, èal-19: lo ha annunciato il club, alla vigilia della partita ad Angers per la 20a giornata della Ligue 1. Il tecnico, arrivato a inizio gennaio a Parigi, “rispetterà l’isolamento” e i suoi collaboratori Jesus Perez e Miguel D’Agostino guideranno la squadra nella trasferta, ha precisato il PSG. L’entraineur du @PSG inside Mauricioest confirmé positif au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Ses adjoints Jesus Perez et Miguel D’Agostino assureront le relai à partir de demain à Angers. #SCOPSG — Paris Saint-Germain (@PSG inside) January 15, 2021 Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.