Prima condanna per tortura, 3 anni a agente della penitenziaria: "Agì con crudeltà". A processo altri due colleghi e un'infermiera (Di venerdì 15 gennaio 2021) Secondo quello che è emerso nel processo picchiò un detenuto nella sua cella umiliandolo anche con l'obbligo di spogliarsi. Con queste accuse un agente di polizia penitenziaria è stato condannato con rito abbreviato dal tribunale di Ferrara a 4 anni per tortura e lesioni personali. Per i pm l'agente, 51 anni, all'epoca (settembre 2017) in servizio nel penitenziario della città emiliana, agì "con crudeltà e violenza grave". Il pm Isabella Cavallari, riportano i quotidiani locali, aveva chiesto una pena di 3 anni e mezzo. E' la Prima sentenza in Italia che riconosce il reato di tortura, introdotto proprio nel 2017. Dopo l'aggressione il detenuto, che sta scontando una ...

L’ex postino quarantenne che a Rozzano, lo scorso giugno, minacciò di gettare dal balcone i suoi tre figli, di 5, 6 e 8 anni, è stato condannato oggi a 6 anni di carcere per s ...

