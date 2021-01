‘Oggi è un altro giorno’, la replica di Serena Bortone all’OdG e all’Asl (Di venerdì 15 gennaio 2021) Oggi pomeriggio la conduttrice ha mostrato il servizio della troupe Rai Durante la puntata andata in onda questo pomeriggio del programma ‘Oggi è un altro giorno’, Serena Bortone ha replicato alle accuse mosse al giornalista protagonista della vicenda che ha coinvolto il programma Rai, chiarendo quanto accaduto a Napoli presso il Centro Covid. “Vi faccio vedere un servizio realizzato dal nostro Daniele Grisafi che riguarda i vaccini. C’è stato ieri un comunicato dell’Asl di Napoli e una nota dell’Ordine dei Giornalisti in base ai quali il nostro Grisafi si era infiltrato fingendosi medico nelle file per i vaccini a Napoli… allora noi ve lo diciamo col sorriso perché non siamo abituati ad arrabbiarci mai, prima di esprimere un giudizio però, guardatevi questo filmato”. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Oggi pomeriggio la conduttrice ha mostrato il servizio della troupe Rai Durante la puntata andata in onda questo pomeriggio del programmaè unhato alle accuse mosse al giornalista protagonista della vicenda che ha coinvolto il programma Rai, chiarendo quanto accaduto a Napoli presso il Centro Covid. “Vi faccio vedere un servizio realizzato dal nostro Daniele Grisafi che riguarda i vaccini. C’è stato ieri un comunicato dell’Asl di Napoli e una nota dell’Ordine dei Giornalisti in base ai quali il nostro Grisafi si era infiltrato fingendosi medico nelle file per i vaccini a Napoli… allora noi ve lo diciamo col sorriso perché non siamo abituati ad arrabbiarci mai, prima di esprimere un giudizio però, guardatevi questo filmato”. Leggi ...

