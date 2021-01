Nuovo Dpcm 16 gennaio, cosa cambia per i concorsi pubblici: la data di ripresa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il premier Conte ha firmato il testo del Nuovo Dpcm che entrerà in vigore a partire da domani, sabato 16 gennaio. Tra le misure introdotte la sospensione dei concorsi pubblici, che riprenderanno però a partire dal 15 febbraio in presenza, ma per un massimo di 30 persone per sessione. “E’ sospeso – si legge nel testo del Dpcm pubblicato dall’Adnkronos – lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il premier Conte ha firmato il testo delche entrerà in vigore a partire da domani, sabato 16. Tra le misure introdotte la sospensione dei, che riprenderanno però a partire dal 15 febbraio in presenza, ma per un massimo di 30 persone per sessione. “E’ sospeso – si legge nel testo delpubblicato dall’Adnkronos – lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione deiper il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di ...

