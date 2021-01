Microsoft, Oracle & Co a tutta velocità sui passaporti vaccinali Covid-19 (Di venerdì 15 gennaio 2021) I colossi della tecnologia e della salute statunitensi hanno unito le forze per lanciare l’ennesimo passaporto per la vaccinazione Covid-19, facendo presupporre un ritorno ai viaggi internazionali ma sollevando ulteriori domande sul futuro della privacy.Insieme alla Mayo Clinic senza scopo di lucro, le società sanitarie e tecnologiche, tra cui Microsoft, Salesforce e Oracle, si sono unite per formare la Vaccination Credential Initiative, volta a ideare un ” passaporto sanitario ” sicuro che tenga traccia dello stato di vaccinazione del portatore oltre confine.In un comunicato stampa giovedì, l’amministratore delegato della Commons Project Foundation, ha affermato che tali passaporti saranno necessari per ” tornare in sicurezza a viaggiare, lavorare, andare a scuola e vivere, proteggendo al contempo la privacy dei ... Leggi su databaseitalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) I colossi della tecnologia e della salute statunitensi hanno unito le forze per lanciare l’ennesimo passaporto per la vaccinazione-19, facendo presupporre un ritorno ai viaggi internazionali ma sollevando ulteriori domande sul futuro della privacy.Insieme alla Mayo Clinic senza scopo di lucro, le società sanitarie e tecnologiche, tra cui, Salesforce e, si sono unite per formare la Vaccination Credential Initiative, volta a ideare un ” passaporto sanitario ” sicuro che tenga traccia dello stato di vaccinazione del portatore oltre confine.In un comunicato stampa giovedì, l’amministratore delegato della Commons Project Foundation, ha affermato che talisaranno necessari per ” tornare in sicurezza a viaggiare, lavorare, andare a scuola e vivere, proteggendo al contempo la privacy dei ...

Mcx83 : RT @Mcx83: Negli USA, si parla seriamente di patentini di immunità/vaccinazione. Esiste un'iniziativa, chiamata #VCI, per rendere questi pa… - milkoit : @ImolaOggi Chissà cosa ne pensano i finanziatori - Quaro75 : RT @carloalberto: A che serve il passaporto sanitario digitale? “Safely return to travel, work, school and life while protecting data pri… - G105Gias : @Bluefidel47 Il problema che più si va avanti più Microsoft oracle e altre iniziano con passaporti digitali x vacci… - luca79ind : Microsoft e Oracle insieme per sviluppare un passaporto sanitario digitale - -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Oracle Microsoft e Oracle insieme per sviluppare un passaporto sanitario digitale HDblog Vaccino Covid, Microsoft e Oracle al lavoro su un passaporto sanitario digitale globale

Nasce Vaccination Credential Initiative, una coalizione di aziende di cui fanno parte Microsoft e Oracle al lavoro su un passaporto sanitario digitale.

Passaporto Ue per i vaccinati. Von der Leyen: “E’ una decisione politica e giuridica che va discussa”

La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen apre a un passaporto Ue per i vaccinati. “Penso – le sue parole – che sia importante. E, come ho detto, dobbiamo avere un requisito medico ...

Nasce Vaccination Credential Initiative, una coalizione di aziende di cui fanno parte Microsoft e Oracle al lavoro su un passaporto sanitario digitale.La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen apre a un passaporto Ue per i vaccinati. “Penso – le sue parole – che sia importante. E, come ho detto, dobbiamo avere un requisito medico ...