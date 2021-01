Maria de Filippi e lo spot in RAI di C’è posta per te | polemiche e reazioni politiche

Leggi su funweek

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Non è certo la prima volta che Fabio Fazio ospita nel suo programma ‘Che tempo che fa’ il volto di punta della concorrenza:De. Ma l’ospitata dello scorso 10 Gennaio, sebbene abbia riscosso il plauso di molti, ha sollevato anche moltee lezioni. Leggi anche:– Stasera in tv, C’èper te su Canale 5: arriva Can Yaman? gli ospiti e le anticipazioni Lo ‘’ fatto al programma del sabato sera di Canale 5 ‘C’èper te’ (che il 16 gennaio tornerà con straordinari ospiti tra cui Giulia Michelini e Marco Bocci) non è piaciuto in modo unanime a Lega, Pd e Italia Viva. “Non gradisco e non comprendo la finalità di ciò che sta andando in onda su Rai3 a Che tempo che fa con elogio di illustre conduttrice Mediaset. – ha commentato su ...