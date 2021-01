Diaco | a breve in Aula primo regolamento su verde urbano

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “Per la prima volta nella sua storia, dopo 15 anni di attesa, Roma Capitale si dotera’ di undele del Paesaggio, sul quale la Commissione Ambiente ha espresso stamane parere favorevole.” “Un testo normativo importante che, di fatto, riconosce l’importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste come componente strutturale del paesaggio e come bene comune da tutelare per il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita e per il benessere delle persone.” “La nuova disciplina, frutto di un intenso lavoro sinergico con le associazioni, i cittadini, i Municipi e gli uffici capitolini, detta regole puntuali in materia di progettazione, realizzazione e conservazione del, il cui obiettivo primario e’ quello di garantire una corretta difesa dei sistemi vegetali, degli ecosistemi e ...