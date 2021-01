Crisi di governo, ultime notizie. Conte sfida Renzi in Parlamento e va a caccia di “responsabili”. Ok del Cdm a scostamento di bilancio da 32 miliardi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Crisi di governo dopo lo strappo di Renzi: Conte chiede la fiducia in Parlamento Crisi DI governo, ultime notizie – All’inizio della prossima settimana saranno decise le sorti del governo Conte: lunedì 18 e martedì 19 gennaio il premier si presenterà alla Camera e poi al Senato per chiedere la fiducia e capire se ci sono le condizioni per andare avanti o se si aprirà ufficialmente la Crisi. Da oggi diventa più serrata quindi la caccia ai “responsabili”, o “costruttori” che dir si voglia, pronti a sostenere l’esecutivo per evitare di andare al voto anticipato. Intanto, il ministro degli Esteri M5S Luigi Di Maio ha definito “cruciale” la figura di ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021)didopo lo strappo dichiede la fiducia inDI– All’inizio della prossima settimana saranno decise le sorti del: lunedì 18 e martedì 19 gennaio il premier si presenterà alla Camera e poi al Senato per chiedere la fiducia e capire se ci sono le condizioni per andare avanti o se si aprirà ufficialmente la. Da oggi diventa più serrata quindi laai “”, o “costruttori” che dir si voglia, pronti a sostenere l’esecutivo per evitare di andare al voto anticipato. Intanto, il ministro degli Esteri M5S Luigi Di Maio ha definito “cruciale” la figura di ...

