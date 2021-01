Covid, indice Rt inferiore a 1: la Campania resta in zona gialla (Di venerdì 15 gennaio 2021) Secondo la nuova ordinanza che il ministro Speranza firmerà nelle prossime ore e che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio, la Campania resta in zona gialla. La Campania resta in zona gialla con Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise. Lo prevede la nuova ordinanza che il ministro Speranza firmerà nelle Leggi su 2anews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Secondo la nuova ordinanza che il ministro Speranza firmerà nelle prossime ore e che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio, lain. Laincon Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise. Lo prevede la nuova ordinanza che il ministro Speranza firmerà nelle

motorionline : Restrizioni #Covid: #Lombardia, #Sicilia e #Bolzano in #zonarossa da domenica 17 gennaio - COLIZZIALMERICO : ?? #Covid-19, Allarme dell'Istituto Superiore di #Sanità (#Iss): 'Aumenta il #rischio di #epidemia non controllata'.… - MadiaCinzia : RT @Tg3web: Non si vede ancora uno spiraglio positivo nelle cifre del covid. Sale a 1,09 l'indice Rt, quello che indica la contagiosità. E… - Tg3web : Non si vede ancora uno spiraglio positivo nelle cifre del covid. Sale a 1,09 l'indice Rt, quello che indica la cont… - AltroTutto : @jacopo_iacoboni Grafico che combina i morti per COVID-19 su milione di abitanti e l’indice misure di confinamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid indice Covid. L’indice Rt balza a quota 1,34. Ora l’Umbria rischia l’arancione LA NAZIONE Marche in zona arancione dal 17 gennaio. Acquaroli: "Amareggiato"

Confermato il cambio di colore. Il presidente contro il Governo: "Ennesima modifica dei parametri, provvedimento eccessivo" ...

Coronavirus, la Puglia in zona arancione dal 17 gennaio. Indice Rt supera quota 1

'Sicuramente andiamo verso l'arancione anche perchè questa decisione è stata presa di concerto con il governo'. 'Molte regioni - ha aggiunto - chiedevano un inasprimento delle misure e un'italia 'gial ...

Confermato il cambio di colore. Il presidente contro il Governo: "Ennesima modifica dei parametri, provvedimento eccessivo" ...'Sicuramente andiamo verso l'arancione anche perchè questa decisione è stata presa di concerto con il governo'. 'Molte regioni - ha aggiunto - chiedevano un inasprimento delle misure e un'italia 'gial ...