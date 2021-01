Covid, Brusaferro: “Europa in piena pandemia, contagio cresce anche in Italia” (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – “Il quadro europeo che riportiamo ci mostra un’Europa che è ancora in piena pandemia, e questo ci induce a mantenere le misure intraprese. La curva italiana si dimostra in lieve crescita anche se in parte ancora stabile”. Queste le parole di Silvio Brusaferro, presidente dell’istituto superiore di sanità, per la presentazione del nuovo rapporto sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – “Il quadro europeo che riportiamo ci mostra un’Europa che è ancora in piena pandemia, e questo ci induce a mantenere le misure intraprese. La curva italiana si dimostra in lieve crescita anche se in parte ancora stabile”. Queste le parole di Silvio Brusaferro, presidente dell’istituto superiore di sanità, per la presentazione del nuovo rapporto sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese.

