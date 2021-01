Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Pregliasco: «Le nuove restrizioni serviranno a gestire meglio la campagna di vaccinazione» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il bilancio dell’ultimo bollettino del ministero della Salute e pubblicati dalla Protezione Civile vede +16.146 nuovi casi e 477 decessi per Covid nelle ultime 24 ore. Cresce il numero di tamponi che sale dai 160.585 processati ieri ai 273.506 odierni. Ma, in tal senso, c’è una novità: da oggi vengono conteggiati anche i test antigenici rapidi (che sono 116.859) e non solo quelli molecolari. Sale il numero dei guariti, che raggiunge quota 1.713.030 sin dall’inizio dell’emergenza e si è superato il milione di dosi di vaccino anti-Covid somministrate: 1.002.044, per la precisione. «E questa è davvero una buona notizia perché solo il vaccino può permetterci di difenderci dal virus, ma anche di far ripartire l’economia», spiega a Open il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano e presidente dell’Anpas. ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il bilancio dell’ultimo bollettino del ministero della Salute e pubblicati dalla Protezione Civile vede +16.146 nuovi casi e 477 decessi per Covid nelle ultime 24 ore. Cresce il numero di tamponi che sale dai 160.585 processati ieri ai 273.506 odierni. Ma, in tal senso, c’è una novità: da oggi vengono conteggiati anche i test antigenici rapidi (che sono 116.859) e non solo quelli molecolari. Sale il numero dei guariti, che raggiunge quota 1.713.030 sin dall’inizio dell’emergenza e si è superato il milione di dosi di vaccino anti-Covid somministrate: 1.002.044, per la precisione. «E questa è davvero una buona notizia perché solo il vaccino può permetterci di difenderci dal virus, ma anche di far ripartire l’economia», spiega a Open ilFabrizio, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano e presidente dell’Anpas. ...

