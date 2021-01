Conte firma nuovo Dpcm: da domani mezza Italia in arancione, Regioni chiuse un mese (Di venerdì 15 gennaio 2021) Fontana, governatore della Lombardia: no a zona rossa nella regione, chiesto incontro al ministro della Salute Speranza; a rischio anche la Sicilia. Divieto di spostarsi tra Regioni fino al 15 ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Fontana, governatore della Lombardia: no a zona rossa nella regione, chiesto incontro al ministro della Salute Speranza; a rischio anche la Sicilia. Divieto di spostarsi trafino al 15 ...

Testo definitivo e ufficiale del nuovo DPCM di Giuseppe Conte, appena firmato: le nuove misure contro il Covid entrano in vigore domani.

Covid, Conte firma il dpcm: in vigore da sabato al 5 marzo

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19. Le norme entrano in vigore da sabato prossimo 16 gen ...

