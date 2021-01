Alba Parietti riceve una chiamata inaspettata: commozione nei suoi occhi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alba Parietti ha svelato di avere ricevuto una telefonata davvero inaspettata che l’ha colta impreparata: lacrime nei suoi occhi. Alba Parietti ha ricevuto nella giornata di ieri una telefonata davvero inaspettata che le ha fatto scendere una lacrima: Silvio Berlusconi, infatti, come sappiamo ieri è stato ricoverato in ospedale, sotto consiglio del suo medico personale, Leggi su youmovies (Di venerdì 15 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha svelato di avere ricevuto una telefonata davveroche l’ha colta impreparata: lacrime neiha ricevuto nella giornata di ieri una telefonata davveroche le ha fatto scendere una lacrima: Silvio Berlusconi, infatti, come sappiamo ieri è stato ricoverato in ospedale, sotto consiglio del suo medico personale,

gfvip5opinions : RT @namelessmelany: A questo punto penso che Francesco Oppini abbia avuto la libertà di uscire perché Alba è la Parietti, è la Grecoraci pu… - namelessmelany : A questo punto penso che Francesco Oppini abbia avuto la libertà di uscire perché Alba è la Parietti, è la Grecorac… - fridayiminI0ve : Pensando che i miei genitori sono professori di filosofia con dottorato e che se scoprissero che la loro figlia gua… - bevendo23 : RT @JugeMadame: Secondo me per questo prolungamento ci sono solo due soluzioni: 1. Farli parlare singolarmente con Alba Parietti. 2. Fare u… - getlostIoser : RT @JugeMadame: Secondo me per questo prolungamento ci sono solo due soluzioni: 1. Farli parlare singolarmente con Alba Parietti. 2. Fare u… -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti Alberto Genovese, Alba Parietti: “Nessun coinvolgimento con lui, basta allusioni offensive e non… Il Fatto Quotidiano Alba Parietti riceve una chiamata inaspettata: commozione nei suoi occhi

Alba Parietti ha svelato di avere ricevuto una telefonata davvero inaspettata che l'ha colta impreparata: lacrime nei suoi occhi.

Silvio Berlusconi, rassicurazione social e telefonata ad Alba Parietti: “Mi ha commosso”

Era giunta ieri la notizia del ricovero di Silvio Berlusconi, che si trova a Monaco: “Mi ha commosso”, la telefonata ad Alba Parietti e la rassicurazione social “Mi ha commosso”, la telefonata di ...

Alba Parietti ha svelato di avere ricevuto una telefonata davvero inaspettata che l'ha colta impreparata: lacrime nei suoi occhi.Era giunta ieri la notizia del ricovero di Silvio Berlusconi, che si trova a Monaco: “Mi ha commosso”, la telefonata ad Alba Parietti e la rassicurazione social “Mi ha commosso”, la telefonata di ...