Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale nel Principato di Monaco. Zangrillo: “Problema cardiaco, ho imposto il ricovero” (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. A quanto si apprende, si tratta di esami di routine e il leader di Forza Italia tornerà a casa tra pochi giorni. Berlusconi si trovava a Valbonne, la località vicino a Nizza dove ha trascorso anche gran parte del lockdown primaverile. E’ stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi a decidere il suo ricovero a Monaco per “un Problema cardiaco aritmologico”. “Lunedì – ha spiegato il professore all’ANSA – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’ex presidente del Consiglioè statoal Centro cardio toracico dispecializzato del. A quanto si apprende, si tratta di esami di routine e il leader di Forza Italia tornerà a casa tra pochi giorni.si trovava a Valbonne, la località vicino a Nizza dove ha trascorso anche gran parte del lockdown primaverile. E’ stato Alberto, medico di fiducia dia decidere il suoper “unaritmologico”. “Lunedì – ha spiegato il professore all’ANSA – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, ...

repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - Radio1Rai : #crisidigoverno ???'Vorrei ribadirlo: non ci sono #responsabili in #Senato, parlo per il gruppo di @forza_italia. Lo… - forza_italia : FATE PRESTO! È francamente avvilente che in questa situazione la politica italiana sia concentrata su manovre par… - magicaGrmente22 : Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco al Centro cardio-toracico - lex_sala : Berlusconi ricoverato a Monaco per un problema cardiaco -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco la Repubblica Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Montecarlo

Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale a Montecarlo. La notizia è stata data dall'agenzia ANSA, secondo cui l'ex premier è stato ricoverato al Centro ...

Berlusconi ricoverato a Monaco per un problema cardiaco, Zangrillo: «Sono andato d'urgenza»

È stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi a decidere il suo ricovero a Monaco per «un problema cardiaco aritmologico». «Lunedì - ha spiegato il professore all'Ansa - sono ...

Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale a Montecarlo. La notizia è stata data dall'agenzia ANSA, secondo cui l'ex premier è stato ricoverato al Centro ...È stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi a decidere il suo ricovero a Monaco per «un problema cardiaco aritmologico». «Lunedì - ha spiegato il professore all'Ansa - sono ...