Rita muore a 23 anni dopo settimane di agonia | si era ustionata in casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021)Fiorenza è decedutacirca venti giorni diin ospedale. La giovane 23enne era rimasta gravementementre accendeva il fuoco del camino di. Un terribile incidente domestico avvenuto il 23 dicembre scorso a Monstarace, comune di Reggio Calabria, dimora della ragazza. La 23enne era stata soccorsa dagli operatori del 118, giunti sul luogo con l’elisoccorso, da Locri, e trasportata urgentemente al centro grandi ustioni di Catania.Fiorenza riversava in gravi condizioni a causa delle gravi lesioni provocate da un ritorno di fiamma mentre accendeva il camino. (Continuale foto) Pochi giorni fa sembrava che le condizioni di salute della giovane fossero in via di miglioramento, manon ce l’ha fatta ed è deceduta ...