"Rischio trasporto in naso e in gola": lo studio che allarma gli esperti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Valentina Dardari L'immunità potrebbe durare solo 5 mesi e c'è il Rischio di reinfezione da coronavirus Uno studio allarma gli esperti di tutto il mondo, mentre si continuano a effettuare ricerche su possibili casi di reinfezione da coronavirus in soggetti che sono guariti dopo aver contratto l'infezione. Secondo lo studio Siren del servizio pubblico sanitario inglese, il Public Health England, sarebbero stati identificati ben 44 casi di reinfezione, dei quali due probabili e 42 possibili. E secondo i ricercatori l'immunità al Covid potrebbe durare solo cinque mesi, trascorsi i quali la persona si potrebbe infettare nuovamente. Coloro che sono guariti dopo aver contratto il virus, e hanno quindi sviluppato gli anticorpi nel loro organismo potrebbero comunque trasmettere ancora il ...

