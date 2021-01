Pregliasco: 'La seconda ondata è partita dai ragazzi, riaprire le scuole è un rischio' (Di giovedì 14 gennaio 2021) "riaprire le scuole è un rischio". Lo dice in una intervista a Fanpage.it il virologo Fabrizio Pregliasco. "È chiaro che la ripresa della didattica in presenza, per il volume di spostamenti che c'è intorno, rappresenta un elemento di preoccupazione", spiega. "Sicuramente ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 gennaio 2021) "leè un". Lo dice in una intervista a Fanpage.it il virologo Fabrizio. "È chiaro che la ripresa della didattica in presenza, per il volume di spostamenti che c'è intorno, rappresenta un elemento di preoccupazione", spiega. "Sicuramente ...

giu_alessi : RT @TecnicaScuola: Rientro a scuola, il virologo Pregliasco è preoccupato: in Lombardia l’inizio della seconda ondata nella fascia 14-18 an… - LGianky69 : @VincenzoDeLuca Rientro a scuola, il virologo Pregliasco è preoccupato: in Lombardia l’inizio della seconda ondata… - LGianky69 : @lucia_fortini Rientro a scuola, il virologo Pregliasco è preoccupato: in Lombardia l’inizio della seconda ondata n… - Bt40021531 : RT @TecnicaScuola: Rientro a scuola, il virologo Pregliasco è preoccupato: in Lombardia l’inizio della seconda ondata nella fascia 14-18 an… - FrancescaTGI : RT @TecnicaScuola: Rientro a scuola, il virologo Pregliasco è preoccupato: in Lombardia l’inizio della seconda ondata nella fascia 14-18 an… -