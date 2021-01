Ospedale Cardarelli, i dirigenti Fiat donano una barella di biocontenimento e un sanificatore portatile (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’associazione Gruppo dirigenti Fiat ha donato all’Ospedale Cardarelli di NAPOLI una barella di biocontenimento e un sanificatore portatile, strumenti “preziosi” nella lotta al covid. “È un gesto di grande generosità e un sostegno concreto al lavoro che la nostra Azienda ospedaliera porta avanti con dedizione, professionalità e impegno” ha detto il direttore generale del Cardarelli, Giuseppe Longo. E proprio oggi hanno ‘preso servizio’ le attrezzature donate alla presenza del dg Longo e di Aldo Maggiore, responsabile della sede di NAPOLI-Area Sud del Gruppo dirigenti Fiat. “Con questa iniziativa che si aggiunge ad analoghe sul territorio nazionale – ha sottolineato Maggiore – manifestiamo in modo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’associazione Gruppoha donato all’di NAPOLI unadie un, strumenti “preziosi” nella lotta al covid. “È un gesto di grande generosità e un sostegno concreto al lavoro che la nostra Azienda ospedaliera porta avanti con dedizione, professionalità e impegno” ha detto il direttore generale del, Giuseppe Longo. E proprio oggi hanno ‘preso servizio’ le attrezzature donate alla presenza del dg Longo e di Aldo Maggiore, responsabile della sede di NAPOLI-Area Sud del Gruppo. “Con questa iniziativa che si aggiunge ad analoghe sul territorio nazionale – ha sottolineato Maggiore – manifestiamo in modo ...

