Nesta | “Nonostante i problemi siamo rimasti in scia delle prime Millico? Può partite titolare”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Alla vigilia della sfida contro il Vicenza, dopo la pausa il tecnico del Frosinone Alessandroha parlato in conferenza stampa facendo un bilancio della prima parte di stagione della squadra ciociara: “Ci sono stati degli alti e bassi come d’altronde è successo a tutte, ma mi ritengo soddisfatto.nella, ultimamente abbiamo perso qualche punto anche per iche abbiamo avuto peròsempre in corsa. Abbiamo avuto i rientri del primo gruppo reduce dal Covid-19 e sono chiaramente più avanti di condizione, mentre altri sono un po’ indietro dopo due settimane di isolamento e solo 2-3 allenamenti, per cui ci servirà qualche settimana per riportare tutti allo stesso livello. Per la formazione e il modulo ...