Malattia Amanda Sandrelli | “mio fratello è stato il primo a saperlo”

Leggi su chenews

(Di giovedì 14 gennaio 2021), figlia di Stefania che questo pomeriggio sarà ospite di Oggi è un altro giorno su Rai Uno: scopriamo qualcosa in più. foto facebookQuesto pomeriggio ospite di Serena Bortone sarà Stefanianel salotto di Rai Uno che racconterà tantissimi episodi legati alla sua vita privata e alla sua carriera. Come forse molti di voi sapranno l’attrice ha due figli Vito nato dal matrimonio con Nicky Pende enata dal matrimonio con Gino Paoli, proprio lei qualche tempo fa ha parlato della suasvelando anche un particolare davvero importante. “Miola prima persona a cui ho detto della mia, è anche un grande medico” ha svelato l’attrice in un sua lunga ...