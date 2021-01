Luna Rossa, caccia all’America’s Cup sulla barca realizzata dalla Persico di Nembro (Di giovedì 14 gennaio 2021) Da Nembro alle acque del golfo di Auckland, sulla scia di un sogno: è il viaggio fatto dallo scafo di Luna Rossa, che alle 3 del mattino di venerdì 15 gennaio inizierà la sua avventura nella Prada Cup, competizione che decreterà quale team potrà contendere la prestigiosa America’s Cup ai detentori di Team New Zealand. Una possibilità riservata solo a uno tra il sindacato italiano, i britannici di Team Ineos e gli statunitensi di American Magic, che si affronteranno 4 volte ciascuno in sfide a Round Robin che determineranno chi andrà direttamente in finale e chi, invece, dovrà passare da un ulteriore turno di semifinale da disputare al meglio delle sette regate per accedere all’ultimo atto della competizione in programma dal 13 al 22 febbraio (al meglio delle 13 regate). Un percorso lungo, per il quale i team si ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Daalle acque del golfo di Auckland,scia di un sogno: è il viaggio fatto dallo scafo di, che alle 3 del mattino di venerdì 15 gennaio inizierà la sua avventura nella Prada Cup, competizione che decreterà quale team potrà contendere la prestigiosa America’s Cup ai detentori di Team New Zealand. Una possibilità riservata solo a uno tra il sindacato italiano, i britannici di Team Ineos e gli statunitensi di American Magic, che si affronteranno 4 volte ciascuno in sfide a Round Robin che determineranno chi andrà direttamente in finale e chi, invece, dovrà passare da un ulteriore turno di semifinale da disputare al meglio delle sette regate per accedere all’ultimo atto della competizione in programma dal 13 al 22 febbraio (al meglio delle 13 regate). Un percorso lungo, per il quale i team si ...

