LIVE Biathlon, 7.5 km Sprint Oberhof in DIRETTA: Dorothea Wierer cerca in rilancio in Coppa del Mondo (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41: Male Lardschneider al primo poligono, due errori a 1’25” di ritardo, bene Chevalier seconda a 3? da Schwaiger 14.40: Alimbekava prima agli 800 metri, 14.40: Un errore anche per Kryuko al primo poligono 14.40: Un errore di Lien a terra 14.38: Lardschneider sesta al km 2 a 17? da Lien, Hammerschmidt e Schwaiger senza errori al primo poligono e ha 16? di vantaggio 14.37: Lien prima al km 2 con 7 decimi di vantaggio su Schweiger, terza Kryuko 14.36: Lardschneider ultima a 12? da Kryuko agli 800 metri 14.34: Kryuko passa prima agli 800 metri 14.32: Al km 0.8 Schwaiger davanti, poi Bankes, Lien e Hammerschmidt 14.30: Partita la gara con Hammerschmidt 14.25: Ancora una giornata grigia ma non nebbiosa ad Oberhof, tanta neve, il vento potrebbe ancora condizionare la gara 14.20: Sono quattro le ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41: Male Lardschneider al primo poligono, due errori a 1’25” di ritardo, bene Chevalier seconda a 3? da Schwaiger 14.40: Alimbekava prima agli 800 metri, 14.40: Un errore anche per Kryuko al primo poligono 14.40: Un errore di Lien a terra 14.38: Lardschneider sesta al km 2 a 17? da Lien, Hammerschmidt e Schwaiger senza errori al primo poligono e ha 16? di vantaggio 14.37: Lien prima al km 2 con 7 decimi di vantaggio su Schweiger, terza Kryuko 14.36: Lardschneider ultima a 12? da Kryuko agli 800 metri 14.34: Kryuko passa prima agli 800 metri 14.32: Al km 0.8 Schwaiger davanti, poi Bankes, Lien e Hammerschmidt 14.30: Partita la gara con Hammerschmidt 14.25: Ancora una giornata grigia ma non nebbiosa ad, tanta neve, il vento potrebbe ancora condizionare la gara 14.20: Sono quattro le ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof: Eckhoff e Roeiseland, è una sfida stellare nella Sprint femminile. Wierer in cerca di continuità #biathlon… - neveitalia : LIVE da Oberhof: Eckhoff e Roeiseland, è una sfida stellare nella Sprint femminile. Wierer in cerca di continuità… - dallaAallaZip : #biathlon femminile, #CoppadelMondo, #oberhof #14gennaio : la staffetta, l’italiana #DorotheaWierer in gara e i ri… - infoitsport : LIVE Biathlon, Sprint 10 km Oberhof in DIRETTA: Hofer va fortissimo ma spreca tutto al poligono - infoitsport : LIVE Biathlon, Sprint 10 km Oberhof in DIRETTA: Lukas Hofer 6°, ma vittoria sprecata. Classifica di Coppa del Mondo -