La Sampdoria in pressing per Sy: oggi la risposta definitiva (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Sampdoria porta avanti la trattativa per Sy: il terzino francese dovrebbe dare una risposta definitiva nella giornata di oggi La Sampdoria vuole chiudere al più presto il secondo colpo del mercato di gennaio. Dopo Ernesto Torregrossa, rinforzo per l'attacco a disposizione di Claudio Ranieri già per la partita contro l'Udinese, la dirigenza blucerchiata resta in pressing per Sy. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 A quanto riporta Sky Sport, il terzino francese dell'Amiens dovrebbe dare oggi una risposta definitiva sul trasferimento in blucerchiato. Filtra cauto ottimismo sulla conclusione della trattativa.

SAMPDORIA GONFIA LA RETE – Un lampo, poi il buio. Ben venga una Torre(grossa)

Restano, tuttavia, dei dati oggettivi: appena il pressing viene meno, il gioco latita e sono davvero troppi i punti persi contro le dirette concorrenti. Senza nulla togliere ad un tecnico d’esperienza ...

