I migliori gadget popolari per il 2021

Leggi su tpi

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Da diverso tempo ormai molte aziende hanno optato per una nuova forma di pubblicità, quella cioè di imprimere il proprio logo sui diversiaziendali da consegnare ai dipendenti o a chi acquista quei determinati prodotti. Non è difficile vedere, anche e soprattutto nel periodo dei regali aziendali di Natale, oggetti diversi come tazze, penne, posaceneri, accendini e calendari con su impressi nomi e stemmi di diverse aziende. La pubblicità è l’anima del commercio e questo tipo di promozione sta prendendo sempre più piede, visti anche l’abbattimento dei costi e l’immediatezza del messaggio dal produttore al consumatore. Rendi visibile il tuo brand su bottiglie, mug ed altri oggetti che utilizziamo Con iaziendali personalizzati come abbiamo detto molte aziende hanno trovato un modo nuovo ed efficace per far ‘girare’ il proprio brand e ...