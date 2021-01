Formazioni ufficiali Atalanta Cagliari | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ledimatch valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021.(3-4-1-2) Sportiello; Sutalo, Romero, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Muriel. A disp. Rossi, Gollini, Toloi, Palomino, Lammers, De Roon, De Paoli, Hateboer, Gyabuaa, Ilicic, Cortinovis, Zapata. All. Gasperini.(4-2-3-1): Vicario; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Tripaldelli; Marin, Caligara; Tramoni, Nandez, Sottil; Pavoletti. A disp. Aresti, Cragno, Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Lykogiannis, Cerri, ...