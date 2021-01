Diritti tv, Amazon mette nel mirino la Serie A. Offerta in arrivo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Amazon, dopo aver acquistato le partite di Champions League, è pronta a inserirsi per i Diritti tv della Serie A. I dettagli web sourceAmazon è sempre più decisa ad entrare nel mondo del calcio. Il colosso dell’e-commerce si è infatti già aggiudicato i Diritti di alcune partite della Champions League nel triennio 2021-2024 e, stando a quanto riportato da Bloomberg, avrebbe messo nel mirino anche i Diritti tv della Serie A. Non è un mistero che molti utenti nel corso degli ultimi anni si siano abituati a vedere le partite anche tramite piattaforme in streaming come ad esempio DAZN e Now Tv e sicuramente il futuro delle trasmissioni calcistiche è questo. La stessa Sky, che fino a giugno detiene l’esclusiva in Italia per la maggior parte dei match di ... Leggi su instanews (Di giovedì 14 gennaio 2021), dopo aver acquistato le partite di Champions League, è pronta a inserirsi per itv dellaA. I dettagli web sourceè sempre più decisa ad entrare nel mondo del calcio. Il colosso dell’e-commerce si è infatti già aggiudicato idi alcune partite della Champions League nel triennio 2021-2024 e, stando a quanto riportato da Bloomberg, avrebbe messo nelanche itv dellaA. Non è un mistero che molti utenti nel corso degli ultimi anni si siano abituati a vedere le partite anche tramite piattaforme in streaming come ad esempio DAZN e Now Tv e sicuramente il futuro delle trasmissioni calcistiche è questo. La stessa Sky, che fino a giugno detiene l’esclusiva in Italia per la maggior parte dei match di ...

