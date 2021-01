Covid, focolaio nel carcere Pagliarelli di Palermo: 31 positivi (Di giovedì 14 gennaio 2021) PALERMO – Focolaio Covid all’interno del carcere ‘Lorusso’ di Palermo, nella zona di Pagliarelli. I detenuti risultati positivi sono 31, ma il numero potrebbe salire nelle prossime ore dal momento che sono in corso numerosi tamponi, anche tra il personale della struttura. La situazione è seguita anche dal Garante per dei diritti dei detenuti per la Sicilia Giovanni Fiandaca. Leggi su dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) PALERMO – Focolaio Covid all’interno del carcere ‘Lorusso’ di Palermo, nella zona di Pagliarelli. I detenuti risultati positivi sono 31, ma il numero potrebbe salire nelle prossime ore dal momento che sono in corso numerosi tamponi, anche tra il personale della struttura. La situazione è seguita anche dal Garante per dei diritti dei detenuti per la Sicilia Giovanni Fiandaca.

