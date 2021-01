CorSport | il Napoli può essere fiero di Lozano e di poche altre cose

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilha passato il turno in Coppa Italia battendo l’Empoli, ma, scrive il Corriere dello Sport, “ciò che resta della sua (ennesima) partita sbagliata è quel senso di inadeguatezza ch’emerge ancora e di nuovo”. La partita di ieri mostra ancora “tutto il disorientamento collettivo di unche ancora non ha ben chiaro cosa debbala propria esistenza”. Un, continua il quotidiano sportivo, “sempre eguale nei suoi errori”, che “resta ancora in inferiorità nel centocampo a due” e “deve aggrapparsi alle genialate del talento che abbonda, puòfiera die di”. L'articolo ilsta.