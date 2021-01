Conte potrebbe avere i responsabili su un piatto d’argento. L’indizio di Tabacci (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ecco i responsabili (europeisti) su un piatto d’argento. L’indizio è fornito con dovizia di particolari, analitici e programmatici, dal presidente di Centro Democratico, Bruno Tabacci, che rivendica lo status di “responsabile” per il movimento da lui fondato, sottolineando che è tale in quanto ha sempre militato nel centrosinistra. Siamo sicuri, si chiede, di dare un contributo positivo all’Italia consentendo un tragitto politico soddisfacente per la tenuta delle istituzioni? “Conte porti questo peso sulle sue spalle – osserva a Formiche.net – dando così una prospettiva politica a chi, non essendo sovranista, possa ritagliarsi uno spazio tipico di chi è progressista da un lato e liberal-democratico dall’altro”. Centro Democratico? “Ha già accolto parlamentari grillini alla Camera”. ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ecco i(europeisti) su unè fornito con dovizia di particolari, analitici e programmatici, dal presidente di Centro Democratico, Bruno, che rivendica lo status di “responsabile” per il movimento da lui fondato, sottolineando che è tale in quanto ha sempre militato nel centrosinistra. Siamo sicuri, si chiede, di dare un contributo positivo all’Italia consentendo un tragitto politico soddisfacente per la tenuta delle istituzioni? “porti questo peso sulle sue spalle – osserva a Formiche.net – dando così una prospettiva politica a chi, non essendo sovranista, possa ritagliarsi uno spazio tipico di chi è progressista da un lato e liberal-democratico dall’altro”. Centro Democratico? “Ha già accolto parlamentari grillini alla Camera”. ...

