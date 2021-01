Ces 2021 | il boom dei gadget per curarsi da soli

Leggi su wired

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Sarà perché gli ospedali sono diventati più difficili da frequentare e perché le persone hanno timore di andare nelle sale d’attesa dei medici, ma al Ces di Las Vegas si è visto undei dispositivi per la diagnosi o la cura dei problemi di salute o del benessere direttamente a casa. Un esempio è 1drop, un kit che arriva dalla Corea che permette di calcolare la quantità di acido urico, emoglobina, glucosio e colesterolo presente nel sangue: basta appoggiarne una goccia su un kit con sensore da inserire nell’apposito case dello smartphone per avere in pochi secondi sul display il risultato da comunicare al proprio medico. Il motivo di questa rivoluzione è dovuta anzitutto al fatto che i telefoni hanno compiuto un balzo tecnologico che rende il loro hardware assimilabile a quello dei laboratori di analisi. Ecco quindi che la risoluzione della fotocamera diventa un ...