Andrea Pennacchi, il “Pojana” di Propaganda Live ricoverato per Covid: “Sono attaccato a una macchina ma respiro” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “So taca na machina, ma respiro”. È questo il breve ma toccante messaggio scritto su Twitter in dialetto veneto da Andrea Pennacchi. L’attore veneto, noto come il Pojana di ‘Propaganda Live’ su La7 e apprezzato dal pubblico televisivo recentemente anche al fianco di Paola Cortellesi nella serie poliziesca ‘Petra’ di Sky, è stato ricoverato per Covid all’ospedale di Padova. La notizia del suo ricovero è di diversi giorni fa, quando si era parlato di condizioni piuttosto serie, ma ora l’ironia social fa ben sperare. Tra i commenti di incoraggiamento ci Sono infatti quelli del direttore di La7, Andrea Salerno (“Forza Andrea! Ti si aspetta”), della regista di ‘Petra’, Maria Sole Tognazzi (“Ti aspettiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “So taca na machina, ma”. È questo il breve ma toccante messaggio scritto su Twitter in dialetto veneto da. L’attore veneto, noto come ildi ‘’ su La7 e apprezzato dal pubblico televisivo recentemente anche al fianco di Paola Cortellesi nella serie poliziesca ‘Petra’ di Sky, è statoperall’ospedale di Padova. La notizia del suo ricovero è di diversi giorni fa, quando si era parlato di condizioni piuttosto serie, ma ora l’ironia social fa ben sperare. Tra i commenti di incoraggiamento ciinfatti quelli del direttore di La7,Salerno (“Forza! Ti si aspetta”), della regista di ‘Petra’, Maria Sole Tognazzi (“Ti aspettiamo ...

