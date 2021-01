Volley, Superlega 2020/2021: Trento fatica nel terzo set, ma prevale 3-0 su Padova (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Itas Trentino sconfigge la Kioene Padova per 3-0 (25-13, 25-22, 35-33) nel match valido per il recupero della dodicesima giornata di Superlega 2020/2021. Tredicesima vittoria consecutiva per i trentini, vincenti in tre Lisinac e Podrascanin oltre ad un Lucarelli molto concreto in attacco. Padova non ha affatto demeritato nel secondo set e soprattutto nell’interminabile terzo set: un ottimo Bottolo tuttavia non è bastato. RISULTATI E CLASSIFICA Superlega 2020/2021 CRONACA – I padroni di casa attendono pochi scambi prima di prendere in mano le redini del gioco (da 3-3 a 9-4), sprintando grazie a Podrascanin, Nimir (anche un ace) e un errore di Stern. Il timeout ospite non serve a fermare l’emorragia, col finale del set che è tutto a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Itas Trentino sconfigge la Kioeneper 3-0 (25-13, 25-22, 35-33) nel match valido per il recupero della dodicesima giornata di. Tredicesima vittoria consecutiva per i trentini, vincenti in tre Lisinac e Podrascanin oltre ad un Lucarelli molto concreto in attacco.non ha affatto demeritato nel secondo set e soprattutto nell’interminabileset: un ottimo Bottolo tuttavia non è bastato. RISULTATI E CLASSIFICACRONACA – I padroni di casa attendono pochi scambi prima di prendere in mano le redini del gioco (da 3-3 a 9-4), sprintando grazie a Podrascanin, Nimir (anche un ace) e un errore di Stern. Il timeout ospite non serve a fermare l’emorragia, col finale del set che è tutto a ...

