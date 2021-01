UOMINI E DONNE oggi, 13 gennaio: per GEMMA e MAURIZIO arriva nuova gente (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ciò che a UOMINI e DONNE abbiamo iniziato a vedere oggi (13 gennaio), e che vedremo nei prossimi giorni, è il contenuto di una registrazione che dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori hanno effettuato il 29 dicembre 2020. Si comincia dalle avventure sentimentali di GEMMA Galgani, facendo vedere prima di tutto un riassunto della sua conoscenza con MAURIZIO, soprattutto con le perplessità espresse dall’opinionista Tina Cipollari (lei crede che MAURIZIO non sia interessato). Non solo, vediamo anche uno sfogo di GEMMA nel quale continua a ribadire il fatto che Tina non dovrebbe né intromettersi nelle sue frequentazioni, né sminuire e denigrare la propria persona. La bionda dama di Torino fa il suo ingresso in studio e subito ha un’accesa discussione ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ciò che aabbiamo iniziato a vedere(13), e che vedremo nei prossimi giorni, è il contenuto di una registrazione che dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori hanno effettuato il 29 dicembre 2020. Si comincia dalle avventure sentimentali diGalgani, facendo vedere prima di tutto un riassunto della sua conoscenza con, soprattutto con le perplessità espresse dall’opinionista Tina Cipollari (lei crede chenon sia interessato). Non solo, vediamo anche uno sfogo dinel quale continua a ribadire il fatto che Tina non dovrebbe né intromettersi nelle sue frequentazioni, né sminuire e denigrare la propria persona. La bionda dama di Torino fa il suo ingresso in studio e subito ha un’accesa discussione ...

