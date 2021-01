Questo sostenitore di Trump non è deceduto per un «infarto dovuto ad una scarica di taser ai testicoli» durante l’assalto al Campidoglio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’8 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente la foto di un uomo con barba e capelli grigi che imbraccia due fucili. Attorno alla vita dell’uomo vediamo anche due pistole, infilate sotto la cintura. Il post è accompagnato da un commento che recita: «Il Patriota Kevin Greeson é morto durante l’assalto al Campidoglio. La causa: un infarto dovuto ad una scarica teaser ai testicoli eseguita accidentalmente dallo stesso manifestante». Si tratta di una notizia falsa. Un uomo chiamato Kevin Greeson è realmente deceduto durante l’assalto al Campidoglio, messo in atto il 6 gennaio 2021 dai sostenitori del presidente uscente Donald Trump. Come racconta Ap, il ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’8 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente la foto di un uomo con barba e capelli grigi che imbraccia due fucili. Attorno alla vita dell’uomo vediamo anche due pistole, infilate sotto la cintura. Il post è accompagnato da un commento che recita: «Il Patriota Kevin Greeson é mortoal. La causa: unad unateaser aieseguita accidentalmente dallo stesso manifestante». Si tratta di una notizia falsa. Un uomo chiamato Kevin Greeson è realmenteal, messo in atto il 6 gennaio 2021 dai sostenitori del presidente uscente Donald. Come racconta Ap, il ...

