Mario Balotelli ha un flirt con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Le ultime indiscrezioni FOTO

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Da giorni si vocifera sul fatto chepare abbia incominciato una frequentazione condi. Nell’ultimo periodo, il calciatore è stato molto chiacchierato sul web, specie in virtù della comparsa di suo fratello al GF Vip. Ad ogni modo, a destare particolare sgomento pare sia la sua vita sentimentale. Dopo il discussocon Dayane Mello, il giocatore è stato accostato a diversi volti del talk show di Maria De Filippi. Scopriamo di chi si tratta. I dettagli sul presuntotradiIn queste ore gira voce cheabbia cominciato ...

CMusky4213 : @BonettiESPN Mario Balotelli - BagginsLoso : @FOXSoccer Super Mario Balotelli - zazoomblog : Nicole Mazzocato rivela tutta la verità sul flirt con Mario Balotelli - #Nicole #Mazzocato #rivela #tutta - zazoomblog : Nicole Mazzocato rivela tutta la verità sul flirt con Mario Balotelli - #Nicole #Mazzocato #rivela #tutta - Honestfan69 : @aminshawi_ Mario Balotelli -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Balotelli

In una diretta Instagram, Enock commenta le accuse perpetrate ai danni della contessa De Blanck, a proposito della sua ipotetica scarsa igiene. Il ragazzo risponde a tono sulla questione ...Mario, in studio, affronta Tommaso e Stefania con i quali sembra non scorra buon sangue dopo il filmato che è stato mandato e ha ripreso alcune dichiarazioni dell'attore.