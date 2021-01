L’indiscrezione: Milan-Meité un anno dopo, ci siamo. Simakan sempre in orbita rossonera (Di giovedì 14 gennaio 2021) Soualiho Meité resta fortemente in orbita Milan, una pista che il club rossonero segue da un anno ( a quei tempi era davvero una sorpresa) che ora è sul punto di perseguire. Il centrocampista in uscita dal Torino ha dato assolutamente la precedenza al Milan, ci siamo. La formula è stata battezzata: prestito leggermente oneroso (da 500 mila euro a un milione) più altri 8-9 milioni per il riscatto. Meité ha altre proposte ma vuole il Milan e sta per avere il Milan. Contemporaneamente va avanti la trattativa per Mohamed Simakan, difensore centrale classe 2000: si aspetta il via libero dello Strasburgo, il Milan ha incassato da tempo il gradimento totale del diretto interessato. L’infortunio è un ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Soualihoresta fortemente in, una pista che il club rossonero segue da un( a quei tempi era davvero una sorpresa) che ora è sul punto di perseguire. Il centrocampista in uscita dal Torino ha dato assolutamente la precedenza al, ci. La formula è stata battezzata: prestito leggermente oneroso (da 500 mila euro a un milione) più altri 8-9 milioni per il riscatto.ha altre proposte ma vuole ile sta per avere il. Contemporaneamente va avanti la trattativa per Mohamed, difensore centrale classe 2000: si aspetta il via libero dello Strasburgo, ilha incassato da tempo il gradimento totale del diretto interessato. L’infortunio è un ...

