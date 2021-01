Incitamento all’insurrezione, messa in stato d’accusa per The Donald (Di giovedì 14 gennaio 2021) Donald Trump viene messo in stato d’accusa. Sette giorni dopo l’assalto squadrista a Capitol Hill, sette giorni prima del giuramento di Joe Biden, scatta il procedimento di impeachment per Incitamento all’insurrezione. Non serve a mandar via un presidente eversivo, serve a evitare che ritorni: se passa l’impeachment, all’uomo che disse «combattete come l’inferno o potreste non avere più un paese» sarà proibito ogni incarico pubblico. Il vicepresidente Pence ha rifiutato di rimuovere il suo capo per manifesta incapacità a governare. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 14 gennaio 2021)Trump viene messo in. Sette giorni dopo l’assalto squadrista a Capitol Hill, sette giorni prima del giuramento di Joe Biden, scatta il procedimento di impeachment per. Non serve a mandar via un presidente eversivo, serve a evitare che ritorni: se passa l’impeachment, all’uomo che disse «combattete come l’inferno o potreste non avere più un paese» sarà proibito ogni incarico pubblico. Il vicepresidente Pence ha rifiutato di rimuovere il suo capo per manifesta incapacità a governare. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

