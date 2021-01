Governo, Conte: "Crisi? Spero di no Serve una maggioranza solida" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo ha confermato lo stesso premier mentre si recava a piedi a Palazzo Chigi che ha affermato di aver chiesto l'incontro con il Capo dello Stato per informarlo sullo stato delle relazioni con le altre forze di maggioranza e sul voto di ieri sera Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il premier Giuseppeè salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo ha confermato lo stesso premier mentre si recava a piedi a Palazzo Chigi che ha affermato di aver chiesto l'incontro con il Capo dello Stato per informarlo sullo stato delle relazioni con le altre forze die sul voto di ieri sera Segui su affaritaliani.it

