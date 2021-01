Governo, Conte: 'Crisi? Spero di no, lavoro a un patto di legislatura' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) 'Una Crisi? Spero non si arrivi a questo, sto lavorando a un patto di legislatura e serve uno spirito costruttivo'. Lo afferma il premier Conte rispondendo a una domanda dei giornalisti al suo rientro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) 'Unanon si arrivi a questo, sto lavorando a undie serve uno spirito costruttivo'. Lo afferma il premierrispondendo a una domanda dei giornalisti al suo rientro ...

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - ferrazza : Pensare che Conte non sia il miglior premier in questo momento è legittimo. Quasi doveroso. Ma far cadere il govern… - enricopizzano4 : Caro Mattarella, si parla di conte 3, è una pura follia, ha fallito su tutto, un rimpasto sarebbe una presa per il… - roberto_marcato : ?? Genitore 1 e Genitore 2 ovvero le priorità del #Governo ?? #Conte #priorità -