Giuntoli: “Milik? Sta trattando con diversi club. Lobotka non si muove” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima dell’inizio della partita di Coppa Italia a Rai Sport dei movimenti di mercato in uscita sulla società azzurra: “Lobotka non è in uscita, mentre l’entourage di Milik sta parlando con alcuni club e aspettiamo di trovare una soluzione”. Si è poi soffermato anche sul momento altalenante in campionato della squadra partenopea: “È un’annata particolare, si gioca spesso e non vorrei cercare alibi, anche per rispetto dei ragazzi che stanno facendo bene. Abbiamo però una situazione d’emergenza in un alcune zone di campo e abbiamo pagato le assenze”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima dell’inizio della partita di Coppa Italia a Rai Sport dei movimenti di mercato in uscita sulla società azzurra: “non è in uscita, mentre l’entourage dista parlando con alcunie aspettiamo di trovare una soluzione”. Si è poi soffermato anche sul momento altalenante in campionato della squadra partenopea: “È un’annata particolare, si gioca spesso e non vorrei cercare alibi, anche per rispetto dei ragazzi che stanno facendo bene. Abbiamo però una situazione d’emergenza in un alcune zone di campo e abbiamo pagato le assenze”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Salvato95551627 : RT @AzzurrissimoTwi: ?? IL DIESSE. Giuntoli alla Rai: “Lobotka non è in uscita, su Milik...” - - AzzurrissimoTwi : ?? IL DIESSE. Giuntoli alla Rai: “Lobotka non è in uscita, su Milik...” - - calciomercatoit : ?? #Napoli, #Giuntoli conferma le diverse squadre interessate a #Milik per il #calciomercato di gennaio - junews24com : Milik-Juve, Giuntoli lo ha svelato: «Ecco cosa sta facendo il suo agente» - - Daniele20052013 : Napoli, Giuntoli: «Milik parla con alcuni club, stiamo a vedere» -