Crisi di governo, M5S in stand by. Renzi ritira ministre ma non la fiducia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) "Prendiamo atto": c'è perplessità sulla conferenza stampa di Matteo Renzi, nel primo commento a caldo di una fonte di vertice del Movimento 5 stelle. "Lui - sottolinea - ha ritirato i ministri ma non ha detto che ritira la fiducia alla maggioranza e al governo, ha detto che voterà le cose... Adesso ci prendiamo un momento di riflessione". Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, Vito Crimi, tengono i contatti con palazzo Chigi e gli alleati, raccontano negli ambienti stellati, in attesa che il presidente del consiglio Giuseppe Conte valuti la nuova situazione "innanzitutto con Mattarella", spiega la stessa fonte.https://t.co/19UtpsB5tH https://t.co/FXBRIXwvjv— IL FOGLIETTONE ??? (@ilfogliettone) January 13, 2021 I 5 stelle non temono l'isolamento: "Italia viva - dicono - esplode se esce dalla coalizione: loro ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) "Prendiamo atto": c'è perplessità sulla conferenza stampa di Matteo, nel primo commento a caldo di una fonte di vertice del Movimento 5 stelle. "Lui - sottolinea - hato i ministri ma non ha detto chelaalla maggioranza e al, ha detto che voterà le cose... Adesso ci prendiamo un momento di riflessione". Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, Vito Crimi, tengono i contatti con palazzo Chigi e gli alleati, raccontano negli ambienti stellati, in attesa che il presidente del consiglio Giuseppe Conte valuti la nuova situazione "innanzitutto con Mattarella", spiega la stessa fonte.https://t.co/19UtpsB5tH https://t.co/FXBRIXwvjv— IL FOGLIETTONE ??? (@ilfogliettone) January 13, 2021 I 5 stelle non temono l'isolamento: "Italia viva - dicono - esplode se esce dalla coalizione: loro ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - borghi_claudio : Ma quanti di quelli che dicono sempre andiamonellepiazzehhh siamomilionihhh hanno fatto UN tweet contro il governo… - justchillinucaz : RT @hesurprenant: Minchia bisogna essere proprio coglioni per causare una crisi di governo durante una pandemia - giadasturaro : RT @gandalfclaw: E va bene, e facciamo scoppiare una crisi di governo in piena pandemia #crisidigoverno -