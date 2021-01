Covid, superate le 80mila vittime. Tasso di positività scende al 9% (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore le vittime in Italia per coronavirus sono state 507, per un totale di vittime dall’inizio della pandemia di 80.326 decessi. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Ministero della Salute e Protezione Civile. Le vittime ieri erano state 616. Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore le vittime in Italia per coronavirus sono state 507, per un totale di vittime dall’inizio della pandemia di 80.326 decessi. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Ministero della Salute e Protezione Civile. Le vittime ieri erano state 616.

