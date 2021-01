Coppa di Germania | Bayern Monaco eliminato dall’Holstein Kiel (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sembra incredibile l’eliminazione dalla Coppa di Germania del Bayern Monaco, detentrice del titolo. I Rossi hanno perso ai calci di rigore contro l’Holstein Kiel, militanti nella lega di secondo livello… L'articolo Coppa di Germania Bayern Monaco eliminato dall’Holstein Kiel proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sembra incredibile l’eliminazione dalladidel, detentrice del titolo. I Rossi hanno perso ai calci di rigore contro l’Holstein, militanti nella lega di secondo livello… L'articolodiproviene da MeteoWeek.

SkySport : Holstein Kiel-Bayern Monaco 8-7 dcr, bavaresi eliminati in Coppa di Germania da club di B - gemin_steven98 : RT @SkySport: Holstein Kiel-Bayern Monaco 8-7 dcr, bavaresi eliminati in Coppa di Germania da club di B - torre948 : @christianrocca @LaStampa Ma del Bayern Monaco eliminato ai rigori da una squadra di serie B in coppa di Germania che ne pensate ? - sportli26181512 : Holstein Kiel-Bayern Monaco 8-7 dcr, bavaresi eliminati in Coppa di Germania da club di B: Sorprendente uscita di s… - torre948 : RT @SkySport: Holstein Kiel-Bayern Monaco 8-7 dcr, bavaresi eliminati in Coppa di Germania da club di B -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Germania Coppa di Germania, Bayern in campo: segui la diretta su OneFootball La Lazio Siamo Noi Coppa di Germania, Bayern eliminato da club serie B

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Clamorosa sorpresa nella Coppa di Germania, dove il Bayern Monaco è stato eliminato dall'Holstein Kiel, squadra dei quartieri alti della serie B e che si è imposta 8-7 ai calci ...

Clamoroso in Germania: Bayern eliminato da una squadra di 2 Bundesliga!

Il Kiel fa fuori i campioni d'Europa, che non perdevano in una competizione a eliminazione diretta da due anni. Decisivi i rigori: Neuer non ne para nemmeno uno, Roca al sesto tentativo sbaglia ...

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Clamorosa sorpresa nella Coppa di Germania, dove il Bayern Monaco è stato eliminato dall'Holstein Kiel, squadra dei quartieri alti della serie B e che si è imposta 8-7 ai calci ...Il Kiel fa fuori i campioni d'Europa, che non perdevano in una competizione a eliminazione diretta da due anni. Decisivi i rigori: Neuer non ne para nemmeno uno, Roca al sesto tentativo sbaglia ...