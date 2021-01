Conte va a riferire a Mattarella (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Pd è furioso per come Giuseppe Conte e la macchina della comunicazione di Palazzo Chigi ha gestito le ultime 48 ore. Nei 5 stelle serpeggiano perplessità e irritazione, Beppe Grillo interviene nella crisi richiamando i “costruttori” citati da Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno, che chiede una riflessione “sull’opportunità di continuare sulla strada di polemiche sterili e strumentali che in questo momento servono solo a dividere le energie di tutti coloro che devono occuparsi di rappresentare il Paese intero”, un monito rivolto sicuramente a Matteo Renzi, ma nel quale vi si scorge anche una critica al premier. Chi ha sentito in queste ore il fondatore spiega che il suo ragionamento è incardinato su due punti: basta liti, salvaguardiamo la maggioranza e la presenza di M5s al governo, possibilmente con l’attuale premier. Quest’ultimo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Pd è furioso per come Giuseppee la macchina della comunicazione di Palazzo Chigi ha gestito le ultime 48 ore. Nei 5 stelle serpeggiano perplessità e irritazione, Beppe Grillo interviene nella crisi richiamando i “costruttori” citati da Sergionel suo discorso di fine anno, che chiede una riflessione “sull’opportunità di continuare sulla strada di polemiche sterili e strumentali che in questo momento servono solo a dividere le energie di tutti coloro che devono occuparsi di rappresentare il Paese intero”, un monito rivolto sicuramente a Matteo Renzi, ma nel quale vi si scorge anche una critica al premier. Chi ha sentito in queste ore il fondatore spiega che il suo ragionamento è incardinato su due punti: basta liti, salvaguardiamo la maggioranza e la presenza di M5s al governo, possibilmente con l’attuale premier. Quest’ultimo ...

