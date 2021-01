Amici, nervi molto tesi tra Arisa e Rudy Zerbi, lei “non ti rispondo neanche perché … “ e Rudy Zerbi le risponde a tono e la asfalta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Arisa e Rudy Zerbi, insegnanti nella trasmissione di Maria De Filippi “Amici” non riescono proprio ad andare daccordo e ormai sono su due posizione decisamente contrastanti. Non si piacciono e non lo nascondono anche se qualche giorno fa Arisa aveva detto che Rudy Zerbi le aveva regalato un cuoricino che era nel suo camerino. Rudy aveva, però, voluto precisare subito che glielo aveva regalato solo perché a lei era piaciuto tanto. Quando, però, riprendono il ruolo di insegnanti, lo scontro è assicurato perchè le loro vedute sono sempre divergenti. Arisa critica la scelta di Rudy ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 13 gennaio 2021), insegnanti nella trasmissione di Maria De Filippi “” non riescono proprio ad andare daccordo e ormai sono su due posizione decisamente contrastanti. Non si piacciono e non lo nascondono anche se qualche giorno faaveva detto chele aveva regalato un cuoricino che era nel suo camerino.aveva, però, voluto precisare subito che glielo aveva regalato soloa lei era piaciuto tanto. Quando, però, riprendono il ruolo di insegnanti, lo scontro è assicurato perchè le loro vedute sono sempre divergenti.critica la scelta di...

Teresa75641417 : @Italysckros Mi fa venire i nervi quando leggo ci hanno preso in giro ecc ecc...ma preso in giro di cosa? Non hanno… - aledenari : #Conte frena l’#Inter - #Conte nervi tesi (#CorriereDelloSport - #TuttoSport) Cari amici interisti che oggi non av… - _cherrybii : Che nervi quando gli dico 'ma chiama anche i tuoi amici, usciamo insieme' e lui mi risponde con 'ma non ti da fasti… - xxnuj : e dai che coglioni amici già io sono sull'orlo di una crisi di nervi, poi mi levano i pledge ma che vi ho fatto di… - twcinica : @mo_zanotti Io ho ammesso che Stefania ha sbagliato in questa circostanza, ma posso capire che per essere amici di… -