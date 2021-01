Amici 20, scoppia il caos per la richiesta di Arisa su Arianna (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella puntata del daytime di Amici 20 di oggi, mercoledì 13 gennaio, andato in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque, abbiamo assistito all’ennesimo caos scoppiato all’interno della casona in cui vivono i concorrenti del reality show. A far scoppiare la bomba è stata Arisa. La coach ed ex vincitrice di Sanremo, infatti, ha inviato una clip ai ragazzi chiedendo alla produzione di poter salvare Arianna dalla prossima sfida. La richiesta avanzata dalla prof di canto di Amici di Maria De Filippi, si riferisce al provvedimento disciplinare che è ancora pendente nei confronti dell’aspirante cantante diciannovenne. “ (…) Io vorrei chiedere se possiamo metterla a pulire le stanze per una settimana e di rifare il letto dei suoi compagni. Chiedo alla produzione ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella puntata del daytime di20 di oggi, mercoledì 13 gennaio, andato in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque, abbiamo assistito all’ennesimoto all’interno della casona in cui vivono i concorrenti del reality show. A farre la bomba è stata. La coach ed ex vincitrice di Sanremo, infatti, ha inviato una clip ai ragazzi chiedendo alla produzione di poter salvaredalla prossima sfida. Laavanzata dalla prof di canto didi Maria De Filippi, si riferisce al provvedimento disciplinare che è ancora pendente nei confronti dell’aspirante cantante diciannovenne. “ (…) Io vorrei chiedere se possiamo metterla a pulire le stanze per una settimana e di rifare il letto dei suoi compagni. Chiedo alla produzione ...

